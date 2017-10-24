01:11 24 октября 2017 0

Стрельбу устроил офицер, которого хотели уволить за систематические нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Старший лейтенант, расстрелявший своих сослуживцев в понедельник, 23 октября, в станице Шелковской Чеченской Республики, был пьян. Офицер, который находился в стадии увольнения за различные нарушения, решил напоследок разобраться со своими оппонентами.

По информации телеканала 360, стрелок состоял в должности командира взвода инженерно-саперной роты.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в Росгвардии, офицер в звании старшего лейтенанта, уроженец Дагестана, узнав о том, что будет уволен со службы, решил «разобраться» с офицером, который доложил командованию о его систематических нарушениях.

Вооружившись взятым в оружейной комнате пистолетом-пулеметом с боекомплектом, старлей направился на «разборку». Один из командиров взводов попытался его остановить, но был убит. Следующими жертвами стрелка стали трое рядовых бойцов, сбежавшихся на выстрелы. Как сообщается, к месту ЧП было оперативно направлено подразделение спецназа Росгвардии. Увидев вооруженных спецназовцев, виновник ЧП попытался скрыться, отстреливаясь, но был ликвидирован.

Как ранее сообщалось, ЧП произошло 23 октября около 16:00 в одном из подразделений 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. В часть направлена спецкомиссия из центрального аппарата Росгвардии, которая также должна установить причины происшедшего. Военное следственное управление СКР возбудило и расследует уголовное дело по статье «убийство двух и более человек».