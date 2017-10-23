Бойца тут же ликвидировали
Сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в воинской части в Чечне и был ликвидирован, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что инцидент произошел 23 октября около 16 часов дня в станице Шелковская Чеченской республики.
«В одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением», — пояснил собеседник агентства.
О происшествии уже проинформирована военная прокуратура и военно-следственный отдел. Проводится служебная проверка., — уточняет RT.