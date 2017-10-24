02:26 24 октября 2017 0

По официальной информации, солдат испугался ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащий Минобороны РФ, проходивший службу на российской военной базе в Армении, покончил с собой в минувший понедельник, 23 октября. Самоубийству предшествовало убийство сослуживца.

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту, — приводит заявление пресс-службы Южного военного округа телеканал 360. — Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился».

Стоит отметить, что это не единственное ЧП, связанное с гибелью военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник в станице Шелклвской старший лейтенант лейтенант Росгвардии, возмущенный принятым решением о его увольнении, расстрелял четверых сослуживцев, прежде чем сам был убит подоспевшими бойцами спецподразделения.