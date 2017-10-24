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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
02:26  24 октября 2017 0

Российский контрактник в Армении застрелился после убийства сослуживца

Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., солдат, спецназ, боец, автомат, оружие
По официальной информации, солдат испугался ответственностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащий Минобороны РФ, проходивший службу на российской военной базе в Армении, покончил с собой в минувший понедельник, 23 октября. Самоубийству предшествовало убийство сослуживца.

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту, — приводит заявление пресс-службы Южного военного округа телеканал 360. — Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился».

Стоит отметить, что это не единственное ЧП, связанное с гибелью военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало, что в понедельник в станице Шелклвской старший лейтенант лейтенант Росгвардии, возмущенный принятым решением о его увольнении, расстрелял четверых сослуживцев, прежде чем сам был убит подоспевшими бойцами спецподразделения.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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