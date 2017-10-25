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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
06:51  25 октября 2017 0

К медкартам россиян откроют доступ через портал госуслуг

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Заполнять историю болезни врачам придется в электронной формеФото: depositphotos.com © URA.RU

В обозримом будущем Единый портал госуслуг (ЕПГУ) сделает для россиян доступными новые функции, среди которых — просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС. Нововведения предусмотрены подготовленным Минэкономразвития РФ проектом постановления правительства.

Минкомсвязи РФ рассмотрело документ и уже сделало необходимые согласования, сообщают «Известия».

Как пояснили в Минздраве, в 2017 году началась работа по размещению на ЕПГУ услуг и сервисов, которые не относятся к государственным, но ассоциируются у граждан с государством. В случае принятия изменений, на портале будут размещены формы по предоставлению информации об оказанных медицинских услугах и по подаче заявления на оформление полиса ОМС. Сейчас доступными являются сервисы вызова врача на дом, запись на прием к специалисту, прикрепление к поликлинике. Информация же об оказанных медуслугах, их стоимости, о поставленном диагнозе направляется больницей в территориальный фонд ОМС. В этой же организации хранится информация о выданных медицинских полисах.

По мнению экспертов издания, сервис проверки оказанных медуслуг был бы крайне полезен, так как позволит гражданам увидеть, сколько за их лечение получает больница, а также не занимается ли медучреждение приписками, оказывая некоторые из услуг только на бумаге.

Евгений Александров
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