06:51 25 октября 2017 0

Заполнять историю болезни врачам придется в электронной форме Фото: depositphotos.com © URA.RU

В обозримом будущем Единый портал госуслуг (ЕПГУ) сделает для россиян доступными новые функции, среди которых — просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС. Нововведения предусмотрены подготовленным Минэкономразвития РФ проектом постановления правительства.

Минкомсвязи РФ рассмотрело документ и уже сделало необходимые согласования, сообщают «Известия».

Как пояснили в Минздраве, в 2017 году началась работа по размещению на ЕПГУ услуг и сервисов, которые не относятся к государственным, но ассоциируются у граждан с государством. В случае принятия изменений, на портале будут размещены формы по предоставлению информации об оказанных медицинских услугах и по подаче заявления на оформление полиса ОМС. Сейчас доступными являются сервисы вызова врача на дом, запись на прием к специалисту, прикрепление к поликлинике. Информация же об оказанных медуслугах, их стоимости, о поставленном диагнозе направляется больницей в территориальный фонд ОМС. В этой же организации хранится информация о выданных медицинских полисах.

По мнению экспертов издания, сервис проверки оказанных медуслуг был бы крайне полезен, так как позволит гражданам увидеть, сколько за их лечение получает больница, а также не занимается ли медучреждение приписками, оказывая некоторые из услуг только на бумаге.