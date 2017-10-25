12:53 25 октября 2017 0

Копейки были введены в оборот после кризиса в конце 17 века Фото: сайт мэра Москвы

В Москве найден клад из 97 монет времён Петра I. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы. Археологи обнаружили ценные артефакты на Нижней Радищевской улице в ходе проведения ремонтных работ в рамках проекта «Моя улица».

Деньги были отчеканены в конце XVII — начале XVIII века. Клад представляет собой пореформенные копейки, которые были введены в обращение после кризиса в конце XVII века. «Национальная служба новостей» пишет, что тайник находился глубоко под землёй и за несколько сотен лет монеты окислились и прилипли друг к другу.

Агентство Nation News уточняет, что эта находка не первая на Нижней Радищевской. Ранее здесь были обнаружены несколько десятков монет из серебра и меди времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова.