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27 октября 2017
26 октября 2017
25 октября 2017
17:36  27 октября 2017 0

СК проверяет гибель 14-летней модели из Перми в Китае

У девочки резко поднялась температура, но врачи не смогли ей помочьФото: Владислава Д., ВК

СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку по факту смерти в Китайской народной республике 14-летней модели из Перми Владиславы Д.

«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств случившегося инициировано проведение доследственной проверки», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Ранее «URA.RU» писало о том, что девочка-подросток скончалась 27 октября в шанхайской клинике из-за менингококковой инфекции. Владислава Д. работала в модельном бизнесе с 12 лет. Осенью она уехала на три месяца в Шанхай. По некоторой информации, девочке стало плохо во время 13-часового показа одежды, у нее внезапно поднялась температура до 40 градусов. Влада впала в кому, местные врачи оказались бессильны.

Директор агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева ранее опровергла «URA.RU» эту информацию — по ее словам, состояние подростка ухудшилось во время съемок для каталога драгоценностей. Также Зайцева опровергла слухи, что у подростка не было страховки.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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