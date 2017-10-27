СК проверяет гибель 14-летней модели из Перми в Китае

СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку по факту смерти в Китайской народной республике 14-летней модели из Перми Владиславы Д.
«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств случившегося инициировано проведение доследственной проверки», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Пермскому краю.
Ранее «URA.RU» писало о том, что девочка-подросток скончалась 27 октября в шанхайской клинике из-за менингококковой инфекции. Владислава Д. работала в модельном бизнесе с 12 лет. Осенью она уехала на три месяца в Шанхай. По некоторой информации, девочке стало плохо во время 13-часового показа одежды, у нее внезапно поднялась температура до 40 градусов. Влада впала в кому, местные врачи оказались бессильны.
Директор агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева ранее опровергла «URA.RU» эту информацию — по ее словам, состояние подростка ухудшилось во время съемок для каталога драгоценностей. Также Зайцева опровергла слухи, что у подростка не было страховки.