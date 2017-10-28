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28 октября 2017
16:12  28 октября 2017 1

Собчак объяснила поклонницам, как стать королевой

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Телеведущая процитировала ПелевинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, которая планирует баллотироваться на пост президента, опубликовала в Instagram философский пост о непростой доле королевы.

Начинающий политик процитировала в соцсети фрагмент книги Виктора Пелевина «Бэтман Аполло». Собчак согласна с писателем, что королевой женщину делает тот «объем говна», который она способна проглотить с «царственной улыбкой». Королева только «улыбается и жрет», когда другие люди повесились бы, написала телеведущая.

Подписчики Ксении одобрили круг чтения своего кумира, пожелав успеха в президентской кампании.

Напомним, что «URA.RU» провело онлайн-трансляцию выступления Собчак в Екатеринбурге.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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