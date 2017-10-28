Собчак объяснила поклонницам, как стать королевой

Телеведущая процитировала Пелевина
Телеведущая Ксения Собчак, которая планирует баллотироваться на пост президента, опубликовала в Instagram философский пост о непростой доле королевы.
Начинающий политик процитировала в соцсети фрагмент книги Виктора Пелевина «Бэтман Аполло». Собчак согласна с писателем, что королевой женщину делает тот «объем говна», который она способна проглотить с «царственной улыбкой». Королева только «улыбается и жрет», когда другие люди повесились бы, написала телеведущая.
Подписчики Ксении одобрили круг чтения своего кумира, пожелав успеха в президентской кампании.
Напомним, что «URA.RU» провело онлайн-трансляцию выступления Собчак в Екатеринбурге.