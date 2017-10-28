Забитая людьми маршрутка в Перми улетела в кювет. Есть пострадавшие

По предварительным данным, микроавтобус наехал на препятствие (архивное фото)
На Дороге Дружбы в Перми маршрутный автобус съехал в кювет. Авария произошла на мосту, людям пришлось выбираться через заднюю запасную дверь.
Инцидент случился 28 октября, передает RT. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса отвлекся на телефон и врезался в высокий бордюр возле остановки «Блочная», пишет 59.ru. Одна из пассажирок рассказала о том, что маршрутка была до отказа забита людьми, которые после удара упали на пол. Уточняется, что среди них были двое маленьких детей и одна беременная женщина.
На месте работали сотрудники ГИБДД, число пострадавших уточняется. По предварительным данным, микроавтобус наехал на препятствие и съехал в кювет.