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28 октября 2017
27 октября 2017
26 октября 2017
19:23  28 октября 2017 0

Забитая людьми маршрутка в Перми улетела в кювет. Есть пострадавшие

Маршрутки. Челябинск., маршрутка, общественный транспорт
По предварительным данным, микроавтобус наехал на препятствие (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Дороге Дружбы в Перми маршрутный автобус съехал в кювет. Авария произошла на мосту, людям пришлось выбираться через заднюю запасную дверь.

Инцидент случился 28 октября, передает RT. По словам очевидцев, водитель микроавтобуса отвлекся на телефон и врезался в высокий бордюр возле остановки «Блочная», пишет 59.ru. Одна из пассажирок рассказала о том, что маршрутка была до отказа забита людьми, которые после удара упали на пол. Уточняется, что среди них были двое маленьких детей и одна беременная женщина.

На месте работали сотрудники ГИБДД, число пострадавших уточняется. По предварительным данным, микроавтобус наехал на препятствие и съехал в кювет.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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