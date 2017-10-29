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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
06:44  29 октября 2017 0

В результате теракта в Сомали погибли 23 человека

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аш-Шабаб»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В результате атаки террористов на отель, расположенный в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере 23 человека, еще порядка 30 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя местная группировка «Аш-Шабаб».

Как сообщает Nation News, среди жертв теракта — трое детей, в том числе один младенец.

Стоит отметить, что именно «Аш-Шабаб», члены которой ранее присягнули запрещенной в России «Аль-Каиде», взяла на себя ответственность за теракт 14 октября.

Как ранее писало «URA.RU», тогда в результате взрыва в Могадишо начиненного взрывчаткой грузовика были убиты 276 человек. Теракт стал самым кровавым в истории государства.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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