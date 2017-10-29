Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аш-Шабаб»
В результате атаки террористов на отель, расположенный в столице Сомали Могадишо погибли по меньшей мере 23 человека, еще порядка 30 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя местная группировка «Аш-Шабаб».
Как сообщает Nation News, среди жертв теракта — трое детей, в том числе один младенец.
Стоит отметить, что именно «Аш-Шабаб», члены которой ранее присягнули запрещенной в России «Аль-Каиде», взяла на себя ответственность за теракт 14 октября.
Как ранее писало «URA.RU», тогда в результате взрыва в Могадишо начиненного взрывчаткой грузовика были убиты 276 человек. Теракт стал самым кровавым в истории государства.