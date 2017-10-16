Число жертв взрыва в столице Сомали выросло до 276

Жертвами взрыва в столице Сомали Могадишо стали 276 человек. Об этом заявил министр информации страны Абдирахман Осман.
Число жертв атаки террористов из группировки «Аш-Шабаб» выросло до 276, еще около 300 человек получили ранения, передает слова министра информации страны RT. Абдирахман Осман также добавил, что Джибути, Эфиопия и Кения предложили содействие в оказании медпомощи пострадавшим. Кроме того, Турция готова принять жертв взрыва на лечение.
Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 189 человек, в стране объявлен трехдневный траур, писала «Национальная служба новостей».
В столице Сомали на одной из оживленных улиц города взорвался заминированный грузовик.