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16 октября 2017
15 октября 2017
07:25  16 октября 2017 0

Число жертв взрыва в столице Сомали выросло до 276

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Число жертв взрыва продолжает растиФото: Pixabay

Жертвами взрыва в столице Сомали Могадишо стали 276 человек. Об этом заявил министр информации страны Абдирахман Осман.

Число жертв атаки террористов из группировки «Аш-Шабаб» выросло до 276, еще около 300 человек получили ранения, передает слова министра информации страны RT. Абдирахман Осман также добавил, что Джибути, Эфиопия и Кения предложили содействие в оказании медпомощи пострадавшим. Кроме того, Турция готова принять жертв взрыва на лечение.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали 189 человек, в стране объявлен трехдневный траур, писала «Национальная служба новостей».

В столице Сомали на одной из оживленных улиц города взорвался заминированный грузовик.

Валерия Романова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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