Звезда «Уральских пельменей» отправится в СИЗО

13:46 30 октября 2017 0

Андрей Рожков поздравит сотрудников учреждения с профессиональным праздником Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Капитан творческого объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков отправится в СИЗО-5, чтобы поздравить его сотрудников с профессиональным праздником — днём СИЗО и тюрем. Компанию ему составит Анастасия Овчинникова, президент благотворительного фонда «Верба», учредителем которого является юморист. Праздник состоится 31 октября.

Шоумен примет в дар красочные куклы и передаст их детям, опекаемым его фондом. Игрушки эти были сделаны осуждёнными женщинами из отряда хозяйственного обеспечения, который служит при СИЗО, сообщил в разговоре с «URA.RU» глава пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Он добавил, что в отделе кадров учреждения работает бывшая участница «Уральских пельменей» Екатерина Олинчук. В последнее время она выступает в федеральной команде КВН ФСИН России «Приказ 390».