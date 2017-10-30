{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
29 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:46  30 октября 2017 0

Звезда «Уральских пельменей» отправится в СИЗО

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, гурская стефания-марьяна, рожков андрей
Андрей Рожков поздравит сотрудников учреждения с профессиональным праздникомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Капитан творческого объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков отправится в СИЗО-5, чтобы поздравить его сотрудников с профессиональным праздником — днём СИЗО и тюрем. Компанию ему составит Анастасия Овчинникова, президент благотворительного фонда «Верба», учредителем которого является юморист. Праздник состоится 31 октября.

Шоумен примет в дар красочные куклы и передаст их детям, опекаемым его фондом. Игрушки эти были сделаны осуждёнными женщинами из отряда хозяйственного обеспечения, который служит при СИЗО, сообщил в разговоре с «URA.RU» глава пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Он добавил, что в отделе кадров учреждения работает бывшая участница «Уральских пельменей» Екатерина Олинчук. В последнее время она выступает в федеральной команде КВН ФСИН России «Приказ 390».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров