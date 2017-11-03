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03 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:41  03 ноября 2017 8

Россия говорит «нет» нейтральным флагам на зимней Олимпиаде 2018 года

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, жуков александр
Александр Жуков прокомментировал возможное выступление России под нейтральным флагомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал возможное выступление отечественных спортсменов под нейтральным флагом на ОИ-2018 и выразил позицию россиян по данному поводу.

«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну», — цитирует Жукова RT.

Глава ведомства заявил, что вариант выступления на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в городе Пхенчхан, под нейтральным флагом не рассматривается, передает его сообщение издание.

Ранее «URA.RU» публиковало материал о том, как поехать на Олимпиаду-2018 и не разориться.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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