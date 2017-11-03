Александр Жуков прокомментировал возможное выступление России под нейтральным флагом
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал возможное выступление отечественных спортсменов под нейтральным флагом на ОИ-2018 и выразил позицию россиян по данному поводу.
«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну», — цитирует Жукова RT.
Глава ведомства заявил, что вариант выступления на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в городе Пхенчхан, под нейтральным флагом не рассматривается, передает его сообщение издание.
Ранее «URA.RU» публиковало материал о том, как поехать на Олимпиаду-2018 и не разориться.