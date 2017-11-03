Куйвашев и Козицын «показали» нового министра здравоохранения. ФОТО

18:20 03 ноября 2017 0

Предполагалось, что Козицын и Куйвашев обсудят на мероприятии кандидатов на пост министра здравоохранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге открытие обновленного отделения детской горбольницы №9 с участием первых лиц региона стало новым поводом для разговоров о перспективах министерства здравоохранения Свердловской области. Наблюдатели расшифровали ряд сигналов с мероприятия в пятницу, 3 ноября.

Ранее предполагалось, что именно на открытии обновленного отделения гендиректор УГМК Андрей Козицын может обговорить со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым нового кандидата на пост главы областного минздрава.

Сообщалось, что позиции нынешнего и. о. министра здравоохранения Игоря Трофимова пошатнулась в последние несколько месяцев. Аппаратчики не упустили из виду и то, что в пресс-релизе департамента информполитики региона от 2 ноября, фамилия чиновника не была указана в числе участников открытия отделения.

В ходе визита в детскую больницу, губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации города Александр Якоб и гендиректор УГМК Андрей Козицын посетили обновленный стационар, учебный класс, соляную комнату, понаблюдали за занятиями в бассейне. Однако все внимание наблюдателей было приковано к сопровождающим управленцев лицам.

«Первую шеренгу» вместе Трофимовым не покидали директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин и первый замначальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова. Последнюю источники ранее уже называли возможным кандидатом на пост главы регионального минздрава.

1/6 Наблюдатели следили за лицами, сопровождавшими первых лиц региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем прилюдно Евгений Куйвашев о кадровых изменениях ничего не говорил. Он поблагодарил УГМК в Instagram за поддержку в создании медобъекта и опубликовал фото рисунка, подаренного маленькими пациентками. «Через него [отделение] проходят не менее 12 тысяч пациентов в год не только из Екатеринбурга, но и из всей области. Благодаря поддержке УГМК в „девятке“ теперь есть современное отделение с соляной камерой, залом для ЛФК, а главное — с бассейном, которого здесь не хватало», — написал губернатор.

Помимо Трофимова, статус исполняющих обязанности в свердловском правительстве сохраняют министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр культуры Светлана Учайкина, министр промышленности Сергей Пересторонин, министр международных связей Андрей Соболев, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, министр спорта Леонид Рапопорт и руководитель департамента молодежной политики Ольга Глацких. Эту часть кабмина глава региона на заседании правительства во вторник, 31 октября, пообещал сформировать «в ближайшее время».