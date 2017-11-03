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03 ноября 2017
02 ноября 2017
01 ноября 2017
23:13  03 ноября 2017 3

Школьницу из Нижневартовска, упавшую в алкогольный обморок, признали трезвой

Город летом. Сургут, школьница, жертва, насилие, педофилия, бег, подросток убегает
Экспертиза показала, что девочка была трезваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пьяная школьница, которую увезли на «скорой» прямо из учебного заведения в Нижневартовске, оказалась трезвой. Алкоголя в крови девушки не нашли, несмотря на то, что сама она в социальной сети заявляла, что сильно пьяна.

Результаты медицинской экспертизы огласила заместитель главы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина. «Она была абсолютно трезва», — заявила чиновница, отвечая на вопрос корреспондента портала nv.86, и добавила, что не может оглашать подробности врачебной тайны «и вдаваться в подробности диагноза».

Ранее «URA.RU» сообщало, что девочка пришла в школу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очевидцы утверждают, что она потеряла сознание еще до начала занятий, однако сразу врачей вызывать не стали

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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