Школьницу из Нижневартовска, упавшую в алкогольный обморок, признали трезвой

Пьяная школьница, которую увезли на «скорой» прямо из учебного заведения в Нижневартовске, оказалась трезвой. Алкоголя в крови девушки не нашли, несмотря на то, что сама она в социальной сети заявляла, что сильно пьяна.
Результаты медицинской экспертизы огласила заместитель главы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина. «Она была абсолютно трезва», — заявила чиновница, отвечая на вопрос корреспондента портала nv.86, и добавила, что не может оглашать подробности врачебной тайны «и вдаваться в подробности диагноза».
Ранее «URA.RU» сообщало, что девочка пришла в школу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очевидцы утверждают, что она потеряла сознание еще до начала занятий, однако сразу врачей вызывать не стали