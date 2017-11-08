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08 ноября 2017
10:12  08 ноября 2017 0

В Приамурье найден убитым глава поселка

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож в крови, окровавленный нож, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
По факту гибели мэра возбуждено дело по статье «Убийство»Фото: depositphotos.com © URA.RU

После нескольких дней поисков в Амурской области нашли тело главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещенова. Ранее его сожженный автомобиль обнаружили рядом на федеральной трассе «Амур» в районе села Долдыкан.

Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября. О том, что его тело найдено, сообщил РИА «Новости» источник в администрации поселка. На трупе обнаружены следы насильственной смерти.

Поисками главы поселка занимались 10 человек и два кинологических расчета Амурского поисково-спасательного отряда.

По факту гибели главы поселка СК РФ по Амурской области возбудило дело по статье «Убийство». Пока ход расследования в правоохранительных органах не комментируют.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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