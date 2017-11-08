В Приамурье найден убитым глава поселка

По факту гибели мэра возбуждено дело по статье «Убийство»
После нескольких дней поисков в Амурской области нашли тело главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещенова. Ранее его сожженный автомобиль обнаружили рядом на федеральной трассе «Амур» в районе села Долдыкан.
Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября. О том, что его тело найдено, сообщил РИА «Новости» источник в администрации поселка. На трупе обнаружены следы насильственной смерти.
Поисками главы поселка занимались 10 человек и два кинологических расчета Амурского поисково-спасательного отряда.
По факту гибели главы поселка СК РФ по Амурской области возбудило дело по статье «Убийство». Пока ход расследования в правоохранительных органах не комментируют.