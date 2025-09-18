Митингующие в Марселе заблокировали военный завод

Митингующие заблокировали военный завод
В Марселе протестующие заблокировали работу завода по производству вооружений, принадлежащего компании Eurolinks. Об этом рассказала депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Габриэль Катала.

«Браво манифестантам, которые в настоящее время блокируют в Марселе завод Eurolinks по производству вооружений», — написала Катала на своей странцие в соцсети Х. Во Франции проходят массовые протесты против мер жесткой экономии, инициированных правительством на фоне бюджетного дефицита и государственного долга.

Акции, организованные профсоюзами, планируются по всей стране, ожидается участие около 800 тысяч человек. Забастовки затронут транспорт, аптечные услуги и другие сферы, что приведет к значительным перебоям. Власти подготовили усиленные меры безопасности, включая привлечение более 80 тысяч полицейских. Протесты вызваны предложениями нового премьер-министра Себастьяна Лекорню о сокращении бюджета и отмене индексации социальных выплат.

