Митингующие в Марселе заблокировали военный завод

В Марселе протестующие заблокировали работу завода по производству вооружений, принадлежащего компании Eurolinks. Об этом рассказала депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Габриэль Катала.
«Браво манифестантам, которые в настоящее время блокируют в Марселе завод Eurolinks по производству вооружений», — написала Катала на своей странцие в соцсети Х. Во Франции проходят массовые протесты против мер жесткой экономии, инициированных правительством на фоне бюджетного дефицита и государственного долга.
Акции, организованные профсоюзами, планируются по всей стране, ожидается участие около 800 тысяч человек. Забастовки затронут транспорт, аптечные услуги и другие сферы, что приведет к значительным перебоям. Власти подготовили усиленные меры безопасности, включая привлечение более 80 тысяч полицейских. Протесты вызваны предложениями нового премьер-министра Себастьяна Лекорню о сокращении бюджета и отмене индексации социальных выплат.
