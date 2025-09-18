Мишустин назвал место России в Европе по объему экономики

Мишустин: Россия остается на четвертом месте в мире по росту экономики
Экономика Россия лидирует в Европе, сказал Мишустин
Экономика Россия лидирует в Европе, сказал Мишустин

Россия сохраняет четвертое место в мировом рейтинге крупнейших экономик и лидирует среди европейских стран по этому показателю. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума.

«В мире (Россия, — прим. URA.RU) стабильно занимает четвертое место (по росту экономики, — прим. URA.RU)», — подчеркнул Михаил Мишустин, обращаясь к участникам форума. Его слова приводит РИА Новости. Премьер-министр отметил, что Россия на протяжении нескольких лет сохраняет лидерство в Европе по объему экономики, несмотря на сложную внешнеполитическую и экономическую обстановку. Он добавил, что страна продолжает движение вперед.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией по итогам 2024 год, за два года экономика России выросла примерно на 8%. На совещании по экономическим вопросам 15 сентября 2025-го президент сообщил, что за первые семь месяцев текущего года ВВП страны увеличился на 1,1%.

