Мишустин назвал место России в Европе по объему экономики

Россия сохраняет четвертое место в мировом рейтинге крупнейших экономик и лидирует среди европейских стран по этому показателю. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума.
«В мире (Россия, — прим. URA.RU) стабильно занимает четвертое место (по росту экономики, — прим. URA.RU)», — подчеркнул Михаил Мишустин, обращаясь к участникам форума. Его слова приводит РИА Новости. Премьер-министр отметил, что Россия на протяжении нескольких лет сохраняет лидерство в Европе по объему экономики, несмотря на сложную внешнеполитическую и экономическую обстановку. Он добавил, что страна продолжает движение вперед.
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, которая была совмещена с пресс-конференцией по итогам 2024 год, за два года экономика России выросла примерно на 8%. На совещании по экономическим вопросам 15 сентября 2025-го президент сообщил, что за первые семь месяцев текущего года ВВП страны увеличился на 1,1%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.