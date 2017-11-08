18:28 08 ноября 2017 0

Имущество Королевой оценивается примерно в 20 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После смерти Мария Королева, дочь Людмилы Гурченко, оставила наследство, которое в свое время получила от матери. Движимое и недвижимое имущество 58-летней Королевой оценивается примерно в 20 млн рублей. В качестве претендентов на наследство остаются дочь и внучка Марии.

После смерти народной артистки СССР Людмилы Гурченко встал вопрос о наследстве. По закону ее дочь была претендентом на четверть квартиры в центре Москвы и половину дачи в Подмосковье, стоимость которой составляет не меньше 345 тыс. долларов, сообщают «Дни.ру».

Последний муж Гурченко Сергей Сенин договорился с Королевой об обмене своей половины дачи на долю квартиры с доплатой с его стороны. Также наследники продали автомобили народной артистки за ненадобностью. Муж актрисы отдал Королевой многие ценные вещи своей жены, например, сервиз стоимостью около 300 тыс. рублей и трофейное зеркальце, которое привез отец Гурченко в 1945 году из Германии. Также Сенин передал Королевой несколько роскошных шуб ее матери, стоимость каждой из которых составляет не менее 250 тысяч рублей, передает издание.

В настоящее время причина смерти Королевой уточняется, отмечает «Национальная служба новостей». Неделю назад дочь Гурченко участвовала в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где встретилась со своим братом и получила от него подарок — уникальный фотоальбом, напоминает «Утро.ру».