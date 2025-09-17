МИД РФ поднимет вопрос в связи с ужесточением выдачи виз США для россиян

Российская сторона рассчитывает на пересмотр решения Вашингтоном
Российская сторона рассчитывает на пересмотр решения Вашингтоном

Москва намерена поднять вопрос об ужесточении США условий выдачи виз для российских граждан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Москва будет ставить вопрос в связи с ужесточением американцами выдачи виз для россиян», — сказал Рябков, передает РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на пересмотр Вашингтоном этого решения.

Госдеп США 7 сентября внес изменения в порядок подачи заявлений на получение неиммиграционных виз. Теперь записаться на собеседование и подать документы можно исключительно в диппредставительствах, расположенных в стране гражданства или постоянного проживания заявителя. Ранее процедура подачи документов и прохождения собеседования для получения неиммиграционной визы США допускалась в любом удобном государстве. С введением новых правил для граждан, постоянно проживающих в России, местами приема документов определены Астана и Варшава, поскольку регулярные иммиграционно-визовые услуги на территории России американские консульские учреждения в настоящее время не осуществляют.

