Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею украинских депутатов о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Она считает, что парламентарии пытаются таким способом отвлечь украинцев от внутриполитических проблем.
Инициативу киевских депутатов Захарова называет «парадом неадекватных идей». Она отметила, что эта тема не новая, ее периодически реанимируют на Украине. «И делают именно тогда, когда нужно отвлечь внимание общественности от нарастающих проблем», — цитирует Захарову «Национальная служба новостей».
Депутат Верховной Рады Иван Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Позже сам Винник подобную поправку в закон опроверг, уточнив, что собирается обратить внимание правительства на этот вопрос.
Впрочем, Винник уточнил, что президент Украины Петр Порошенко не поддержал идею разрыва дипотношений между Москвой и Киевом. Поправку в законопроект, как писало «URA.RU», депутаты Рады должны рассмотреть на заседании 16 ноября.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду заявил, что разрыв дипотношений между Киевом и Москвой в первую очередь нанесет урон по украинцам и россиянам.