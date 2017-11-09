Порошенко выступил против разрыва отношений с Россией

07:37 09 ноября 2017 0

У Порошенко с депутатами была большая дискуссия из-за законопроекта Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко не поддержал идею разрыва дипотношений между Москвой и Киевом. Украинский депутат «Блока Петра Порошенко» Иван Винник сообщил, что во время встречи фракции с украинским лидером по этому поводу была большая дискуссия.

«Единственное, что могу сказать — президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией», — цитирует Винника «Федеральное агентство новостей». Винник добавил, что идея остается на рассмотрении комитета, в дальнейшем политики будут «определяться с модальностью», пишет RT.

«URA.RU» писало, что 16 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект «О реинтеграции Донбасса». В документе предлагается разорвать дипломатические отношения с Россией. Автором идеи считается депутат Иван Винник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрыв дипотношений в первую очередь нанесет урон по простым гражданам двух стран.