{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
10:12  10 ноября 2017 0

На разборе завалов рухнувшего дома в Ижевске потребовалась помощь пермских спасателей

Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, чрезвычайное происшествие, чп, мчс, пожарные, боевая одежда пожарного, боёвка
Специалисты разбирают завалыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аэромобильная группировка Пермского краевого МЧС в составе отряда из 100 спасателей прибыла из Перми в Ижевск.

Удмуртским коллегам потребовалась помощь в поиске и спасении людей при разборе завалов на месте обрушения одного из подъездов многоэтажки, сообщает пресс-служба пермского МЧС.

С собой пермские спасатели увезли весь необходимый инструмент, а также оснащение группировки для проведения работ. К работе пермяки приступили рано утром 10 ноября. Отметим, что в Ижевск стягиваются спасательные силы из соседних регионов России.

Накануне вечером в одной из городских больниц скончалась пострадавшая при обрушении дома женщина. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Также известно, что одной из жертв трагедии стал ребенок 2009 года рождения, отмечает «Федеральное агентство новостей». Под завалами рухнувшего подъезда могут находиться еще два человека, на это указывают данные кинологов, пишет агентство Nation News.

Трагедия произошла в четверг, 9 ноября. В результате взрыва полностью разрушены восемь квартир с первого по девятый этаж. Причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. Вечером этого же дня спасатели из Перми оперативно прибыли в Ижевск.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров