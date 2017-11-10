Аэромобильная группировка Пермского краевого МЧС в составе отряда из 100 спасателей прибыла из Перми в Ижевск.
Удмуртским коллегам потребовалась помощь в поиске и спасении людей при разборе завалов на месте обрушения одного из подъездов многоэтажки, сообщает пресс-служба пермского МЧС.
С собой пермские спасатели увезли весь необходимый инструмент, а также оснащение группировки для проведения работ. К работе пермяки приступили рано утром 10 ноября. Отметим, что в Ижевск стягиваются спасательные силы из соседних регионов России.
Накануне вечером в одной из городских больниц скончалась пострадавшая при обрушении дома женщина. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Также известно, что одной из жертв трагедии стал ребенок 2009 года рождения, отмечает «Федеральное агентство новостей». Под завалами рухнувшего подъезда могут находиться еще два человека, на это указывают данные кинологов, пишет агентство Nation News.
Трагедия произошла в четверг, 9 ноября. В результате взрыва полностью разрушены восемь квартир с первого по девятый этаж. Причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. Вечером этого же дня спасатели из Перми оперативно прибыли в Ижевск.