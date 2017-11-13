В Екатеринбурге эвакуировали резиденцию губернатора. ФОТО

13:44 13 ноября 2017 1

За время эвакуации сотрудники резиденции даже не успели отлучиться на обед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге из резиденции губернатора Свердловской области эвакуировали более ста человек. Как сообщили «URA.RU» сотрудники резиденции, о том, что им экстренно придется покинуть здание, они знали еще неделю назад.

«Это была плановая эвакуация. О ней нас предупреждали заранее. Сегодня около 11:30 утра приятный женский электрический голос объявил, что всем необходимо покинуть здание, после чего включилась сирена. Все вышли и собрались около здания Уставного суда», — говорит собеседник из администрации губернатора. Он отметил, что на улице они провели не больше 15 минут, после чего всем позволили вернуться на свои рабочие места.

Этой осенью резиденция уже переживала одну эвакуацию. Как ранее сообщало «URA.RU», в конце сентября из-за телефонной угрозы взрыва сотрудников вывели из здания и не пускали внутрь больше часа.