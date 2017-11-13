{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
13:44  13 ноября 2017 1

В Екатеринбурге эвакуировали резиденцию губернатора. ФОТО

Учебная эвакуация сотрудников резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, уставной суд свердловской области
За время эвакуации сотрудники резиденции даже не успели отлучиться на обедФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге из резиденции губернатора Свердловской области эвакуировали более ста человек. Как сообщили «URA.RU» сотрудники резиденции, о том, что им экстренно придется покинуть здание, они знали еще неделю назад.

«Это была плановая эвакуация. О ней нас предупреждали заранее. Сегодня около 11:30 утра приятный женский электрический голос объявил, что всем необходимо покинуть здание, после чего включилась сирена. Все вышли и собрались около здания Уставного суда», — говорит собеседник из администрации губернатора. Он отметил, что на улице они провели не больше 15 минут, после чего всем позволили вернуться на свои рабочие места.

Этой осенью резиденция уже переживала одну эвакуацию. Как ранее сообщало «URA.RU», в конце сентября из-за телефонной угрозы взрыва сотрудников вывели из здания и не пускали внутрь больше часа.

1/2
Плановая эвакуация прошла без паники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров