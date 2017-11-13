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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:40  13 ноября 2017 0

В Кремле ответили на заявление экс-главы ЦРУ о Трампе, «запуганном» Путиным

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков назвал неверным предположение экс-директора ЦРУФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение экс-директора ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США Дональд Трамп может быть запуган главой РФ Владимиром Путиным.

«Это неверное предположение», — цитирует Пескова Nation News.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью телеканалу CNN, что Дональд Трамп может быть «запуган» Владимиром Путиным, напоминает «Газета.ru».

Как писало «URA.RU», Бреннан отметил, что у Трампа особое отношение к русским. При этом экс-глава ЦРУ обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США. По его словам, это «очевидно».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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