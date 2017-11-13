В Кремле ответили на заявление экс-главы ЦРУ о Трампе, «запуганном» Путиным

Песков назвал неверным предположение экс-директора ЦРУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение экс-директора ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США Дональд Трамп может быть запуган главой РФ Владимиром Путиным.
«Это неверное предположение», — цитирует Пескова Nation News.
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью телеканалу CNN, что Дональд Трамп может быть «запуган» Владимиром Путиным, напоминает «Газета.ru».
Как писало «URA.RU», Бреннан отметил, что у Трампа особое отношение к русским. При этом экс-глава ЦРУ обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США. По его словам, это «очевидно».