21:34 14 ноября 2017 0

В театре Райкина нашли нарушения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель министра культуры России Александр Журавский заявил, что проверки в театре «Сатирикон» проводились по сигналам Национального антикоррупционного комитета. Сам же Минкульт не имеет влияния на контролирующие и правоохранительные органы.

Также Журавский уточнил, что в «Сатириконе» нашли нарушения, которые руководству театра предстоит устранить, передает его слова телеканал 360. Конкретизировать перечень недочетов чиновник отказался.

Замминистра также прокомментировал слова Райкина о том, что прокурорские проверки являются «местью и наказанием» со стороны министра культуры Владимира Мединского за слова о «наездах на искусство». «То, что причина проверки — месть, оставим без комментария», — цитирует замминистра культуры «Национальная служба новостей».

Ранее руководитель «Сатирикона» обвинил Мединского в причинении «злонамеренного вреда государственному театру». По мнению Райкина, череда прокурорских проверок в театре — его рук дело.