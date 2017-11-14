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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:34  14 ноября 2017 0

В Минкульте ответили на обвинения Райкина в адрес Мединского

Константин Райкин. Екатеринбург, райкин константин
В театре Райкина нашли нарушенияФото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель министра культуры России Александр Журавский заявил, что проверки в театре «Сатирикон» проводились по сигналам Национального антикоррупционного комитета. Сам же Минкульт не имеет влияния на контролирующие и правоохранительные органы.

Также Журавский уточнил, что в «Сатириконе» нашли нарушения, которые руководству театра предстоит устранить, передает его слова телеканал 360. Конкретизировать перечень недочетов чиновник отказался.

Замминистра также прокомментировал слова Райкина о том, что прокурорские проверки являются «местью и наказанием» со стороны министра культуры Владимира Мединского за слова о «наездах на искусство». «То, что причина проверки — месть, оставим без комментария», — цитирует замминистра культуры «Национальная служба новостей».

Ранее руководитель «Сатирикона» обвинил Мединского в причинении «злонамеренного вреда государственному театру». По мнению Райкина, череда прокурорских проверок в театре — его рук дело.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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