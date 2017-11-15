12:20 15 ноября 2017 0

ММК участвует в «Металл-Экспо'2017» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве открылась 23-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2017», участие в которой принимает более пятисот компаний, среди которых и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Сейчас в самом разгаре монтаж стендов участников, изучив которые, можно будет ознакомиться с предприятиями.

Из экспозиции «Магнитки» посетители смогут узнать о продукции и технологические возможностях как самого комбината, так и компаний, входящих в Группу ММК: Магнитогорского завода прокатных валков, ООО «Огнеупор», ООО «Торговый дом ММК», ООО «Объединенная сервисная компания», ООО «Механоремонтный комплекс» и ООО «Шлаксервис».

Как отметили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», «Металл-Экспо» является ключевым событием осенней Недели металлов, которая стартовала в Москве в понедельник с однодневной международной конференции «Российский рынок металлов». В этом году встреча проходила уже в двадцатый раз.

Всего на выставке «Металл-Экспо», проходящей на площадке ВДНХ, представлены свыше 550 компаний из 32 стран. Среди них — металлургические и транспортные предприятия и поставщики сырья для получения металлов. Ожидается, что за четыре дня форум посетят свыше 30 тысяч специалистов.