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Главные новости Свердловской области
15:33  05 ноября 2017 0

В пяти торговых центрах Екатеринбурга ищут бомбы

Угроза минирования Резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, полиция, резиденция губернатора свердловской области
Волна минирований в Екатеринбурге продолжаетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В Екатеринбурге неизвестные хулиганы сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах сразу в пяти крупных торговых центрах. В общей сложности из зданий эвакуировано 1200 человек.

В данный момент взрывники и сотрудники полиции осматривают торговые центры «Кристалл» на Малышева 71, «Гулливер» на 40-летия ВЛКСМ, «Лимеранс» на Воеводина 8, «Силу Воли» на Толмачева 22 и БУМ на Вайнера 19.

«Сообщения о минированиях поступили по телефону от неизвестных граждан, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — В данный момент посетители и персонал из зданий эвакуированы, работают специалисты».

Отметим, последняя масштабная волна минирований накрыла Екатеринбург 29 сентября. Тогда неизвестный сообщил о бомбах, заложенных в «Белом доме», резиденции губернатора Свердловской области, трех министерствах и еще нескольких десятках объектов. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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