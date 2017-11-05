В пяти торговых центрах Екатеринбурга ищут бомбы

В Екатеринбурге неизвестные хулиганы сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах сразу в пяти крупных торговых центрах. В общей сложности из зданий эвакуировано 1200 человек.
В данный момент взрывники и сотрудники полиции осматривают торговые центры «Кристалл» на Малышева 71, «Гулливер» на 40-летия ВЛКСМ, «Лимеранс» на Воеводина 8, «Силу Воли» на Толмачева 22 и БУМ на Вайнера 19.
«Сообщения о минированиях поступили по телефону от неизвестных граждан, — сообщил „URA.RU“ источник в правоохранительных органах. — В данный момент посетители и персонал из зданий эвакуированы, работают специалисты».
Отметим, последняя масштабная волна минирований накрыла Екатеринбург 29 сентября. Тогда неизвестный сообщил о бомбах, заложенных в «Белом доме», резиденции губернатора Свердловской области, трех министерствах и еще нескольких десятках объектов. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию.