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16 ноября 2017
15 ноября 2017
18:39  16 ноября 2017 0

Прокурора Свердловской области попытались привлечь к ответственности за герб РФ. Исправлять ситуацию придется Госдуме

Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, герб россии
Госдума внесет поправки федеральный закон о гербе, чтобы легализовать его использование на избирательных участкахФото: Николай Бастриков © URA.RU

До нового года Госдума может внести поправки федеральный закон о гербе, чтобы легализовать его использование на избирательных участках к выборам президента. Об этом на заседании депутатской вертикали в свердловском Заксобрании заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Первый скандал разразился на довыборах в гордуму Екатеринбурга в марте этого года. Полицейские потребовали заклеить изображение герба — двуглавого орла на урнах для голосования. Они обосновали это тем, что в помещениях участковых избирательных комиссий нельзя использовать государственную символику.

Выступая сегодня, 16 ноября, на депутатской вертикали, председатель Свердловского облизбиркома Валерий Чайников заявил, что аналогичная ситуация повторилась на сентябрьских выборах губернатора. «В органы внутренних дел от общественников поступило 14 обращений для привлечения к ответственности членов избирательных комиссий за то, что они якобы незаконно использовали изображение герба на урнах», — рассказал глава облизбиркома.

Еще более абсурдная ситуация, по словам Чайникова, произошла после инаугурации Евгения Куйвашева. «Разговаривали на днях с работниками прокуратуры. [Общественники] обратились [в правоохранительные органы с целью] привлечь к ответственности прокурора области за то, что он присутствовал на инаугурации губернатора, а там был герб Российской федерации и он не принял мер, чтобы его снять», — заявил глава свердловского избиркома.

«Чтобы привлечь областного прокурора даже к административной ответственности, необходимо получить разрешение генерального прокурора. Никаких решений о проведении проверок со стороны генпрокуратуры не выносилось», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Чайников предложил Павлу Крашенинникову добавить в проект поправки к федеральному закону формулировку, разрешающую размещать государственную символику в помещениях избирательных участков».

«Я полностью согласен с выступающими. Что касается сроков, будем стараться до нового года выполнить ваши поручения», — ответил Крашенинников.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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