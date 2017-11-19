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19 ноября 2017
14:00  19 ноября 2017 0

Перестрелка в «Москва-сити», следователям и прокурорам увеличат пенсии и танец чиновника. Воскресная рассылка от «URA.RU»

Доходы экс-специалистов надзорного ведомства поднимут с 1 февраляВладимир Андреев © URA.RU

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Воскресенье. И вот самое актуальное к этому часу:

Украина поделится с США «опытом борьбы с Россией». В обмен на опыт пообещали оружие.

Социолог РАН прокомментировал инициативу Росселя отправлять пенсионеров в дома престарелых. Идея понравилась, а вот с исполнением возникли сложности.

В России существенно поднимут пенсии следователям и прокурорам. Не забудут и про их родственников.

Ватикан начал расследование по делу о сексуальных связях семинаристов. Все началось с письма бывшего слушателя предсеминарии, в котором он рассказал о сексуальном насилии внутри религиозного государства.

Авторитет отпраздновал юбилей в стиле 90-х. Праздник закончился перестрелкой в «Москва-сити» и срывом выступления Лепса и Меладзе.

Зажигательный танец вице-премьера Дворковича покорил соцсети. «Человеческий порыв» высокопоставленного чиновника пользователи оценили положительно.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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