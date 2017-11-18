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18 ноября 2017
21:53  18 ноября 2017 0

«Идея хорошая, но исполнение ужасное». Социолог РАН прокомментировал инициативу Росселя отправлять пенсионеров в дома престарелых

Клипарты. Сургут , пенсионеры, старики, геронтологический центр, дом престарелых
Идея об отправке стариков в дома престарелых воспринимается российским обществом в штыкиФото: Алексей Андронов © URA.RU

Инициатива экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, предложившего отправлять пенсионеров в специальные пансионы, является своевременной, но совершенно неприемлемой для современного российского общества. С такой оценкой выступила руководитель центра изучения элиты РАН доктор социологических наук Ольга Крыштановская.

«Люди реагируют по подобные инициативы как на что-то страшное, а на самом деле обозначенная проблема существует. Для людей старшего поколения сейчас нет ничего — ни магазинов, нет развлечений. Если бы такие дома были бы достойными, где у пенсионеров была бы необходимая медицинская помощь, общение и где им было бы интересно, то и отношение к этому было бы другим. Сейчас у нас такие богадельни — туда под страхом смерти пожилой человек не захочет пойти», — отметила Крыштановская в беседе с «URA.RU».

По мнению Крыштановской, отношение россиян к домам престарелых может быть измениться только после существенной модернизации работы таких учреждений. Она уверена, что России лучше всего перенимать опыт Израиля и скандинавских стран. Кроме того, положительные примеры уже имеются и нашей стране — в частности, Дом ветеранов в Москве.

«Сама идея хорошая, но исполнение ужасное. Когда стариков убивают, унижают, избивают и морят голодом — поэтому общественное мнение по этому так плохо относится к домам престарелых. Общество не готово. Большинство считает, что это дети-преступники отправляют своих пожилых родителей на мучительную смерть. Хотя, я думаю, что сами пенсионеры с радостью бы переехали жить в такие пансионы, где они были бы окружены заботой и имели возможность общения с ровесниками — у них ведь депрессия, многие страдают от одиночества», — добавила Крыштановская.

Напомним, что 16 ноября Эдуард Россель в ходе международной конференция «Российские регионы в фокусе перемен» затронул проблему размещения пожилых людей в специализированных пансионах.

Сергей Макеев
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