Ватикан начал расследование по делу о возможных сексуальных связях между слушателями предсеминарии, расположенной на территории папского государства.
«По поводу дела бывшего слушателя предсеминарии «Святого Пия Х», который затем стал священнослужителем, сообщаем, что начато новое расследование, чтобы пролить свет на произошедшее, — цитирует Life сообщение служба печати Святого престола. В документе уточняется, что информация о подобных связах между слушателями предсеминарии поступала и раньше, но за последние годы найти доказательства властям Ватикана не удалось.
Новый секс-скандал захлестнул Ватикан после публикации письма бывшего слушателя предсеминарии на имя папы римского Франциска, в котором он рассказал о сексуальном насилии внутри религиозного государства. Информация о случаях надругательств католических священников-педофилов появилась в СМИ во время правления папы Бенедикта XVI. По одной из версий, вскрытие гей-лобби католической церкви стало причиной отречения папы от престола в 2013 году.
Ранее стало известно, что итальянская компания Lamborghini подарила папе Римскому Франциску автомобиль марки Huracan стоимостью 200 тысяч долларов. Понтифик планирует выставить машину на аукционе, а вырученные средства направить на благотворительность, напоминает RT. Три года назад папа Римский продал на аукционе мотоцикл Harley Davidson и кожаный пиджак. Деньги от продаж он направил в пользу римского приюта для бездомных, уточняет Nation News.