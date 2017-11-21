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21 ноября 2017
20 ноября 2017
10:00  21 ноября 2017 0

Лучшая подруга Пугачевой пропала после ее венчания с Галкиным. ФОТО, ВИДЕО

Алина Редель (в центре) долгие годы поддерживала ПугачевуФОТО: Lipah Herbert-josef, Facebook

Певицу Аллу Пугачеву не поздравила с венчанием ее лучшая подруга- художница и бизнесвумен Алина Редель. В аккаунтах Редель в соцсетях нет ни слова о важном для Примадонны событии.

Пользователи гадают, куда пропала ближайшая подруга певицы и присутствовала ли она на венчании. Недавно Редель отметила 80-летие. Алла Пугачева познакомилась с художницей в 30-летнем возрасте, когда Алине было 42 года. Тогда у Пугачевой была затяжная депрессия по поводу очередной личной трагедии, и Редель ее поддержала. Она пригласила Примадонну в гости, и с тех пор является хранительницей всех секретов звезды. Одно время злые языки клеветали, что рожденные при помощи суррогатной матери дети Пугачевой и Галкина якобы появились из яйцеклеток Редель, пишут «Дни.ру».

Видео церемонии венчания выложил в Instagram Максим Галкин. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — прокомментировал он запись. В храме присутствовали дети звездной четы — Елизавета и Гарри.

Максим- пятый муж Примадонны. Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек, уточняет «Национальная служба новостей».

Предыдущим мужем Пугачевой был Филипп Киркоров, с которым она состояла в браке больше десяти лет. Они венчались в Троицком соборе в Иерусалиме в мае 1994 года, напоминает «Утро.ру».

Наталья Михалева
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