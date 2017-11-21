Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Роснефти Игорь Сечин планируют провести двусторонную встречу за рамками официального визита делегации правительства РФ в Югру. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил «URA.RU» источник в правительстве автономного округа.
Решение о времени встречи окончательно пока не принято. По данным информатора, разговор между губернатором и топ-менеджером нефтегазовой компании должен состояться в среду, 22 ноября, в первой половине дня.
Будет ли встреча открытой для СМИ — неизвестно. Официально предстоящее событие власти ХМАО не комментируют.
Ранее Наталья Комарова отдельно встретилась с Дмитрием Медведевым.
Игорь Сечин прибыл в Ханты-Мансийск вместе с официальной делегацией правительства России во главе с премьером Дмитрием Медведевым. В мероприятиях также принимают участие зампредседателя кабмина Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минприроды Сергей Донской, полпред президента в УрФО Игорь Холманских.