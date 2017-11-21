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Главные новости Югры
21:48  21 ноября 2017 0

Премьер Медведев вот-вот улетит из Югры, а президент «Роснефти» Игорь Сечин остается. Есть в графике нужная встреча

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск
Игорь Сечин и Дмитрий Медведев находятся в ХМАО-Югре с деловым визитомФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Роснефти Игорь Сечин планируют провести двусторонную встречу за рамками официального визита делегации правительства РФ в Югру. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил «URA.RU» источник в правительстве автономного округа.

Решение о времени встречи окончательно пока не принято. По данным информатора, разговор между губернатором и топ-менеджером нефтегазовой компании должен состояться в среду, 22 ноября, в первой половине дня.

Будет ли встреча открытой для СМИ — неизвестно. Официально предстоящее событие власти ХМАО не комментируют.

Ранее Наталья Комарова отдельно встретилась с Дмитрием Медведевым.

Игорь Сечин прибыл в Ханты-Мансийск вместе с официальной делегацией правительства России во главе с премьером Дмитрием Медведевым. В мероприятиях также принимают участие зампредседателя кабмина Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минприроды Сергей Донской, полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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