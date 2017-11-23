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23 ноября 2017
12:30  23 ноября 2017 0

Панин снял клип с порноактрисой на новую песню Костюшкина. ВИДЕО

Панин Алексей, панин алексей
Песня «Факты» имеет второе название — «SEX.com»Фото: Панин в фильме «Душа шпиона»

Новоиспеченный клипмейкер Алексей Панин снял новое музыкальное видео для Стаса Костюшкина, где главную роль играет порноактриса Ева Бергер.

В клипе фигурируют только два героя — сам Панин и его экранная девушка, рыжая бестия Ева. Пара договаривается о свидании и готовится к нему: девушка надевает сексуальное белье, а ее ухажер покупает цветы и пиво. Однако сексуальные вкусы подруги пугают героя, и он сбегает от нее босиком.

Маме Стаса Костюшкина клип понравился: «Да, это правда очень здорово! Это даже не клип, а кино!». Сам Костюшкин тоже согласен, что Алексей Панин проделал хорошую работу, а шумиха вокруг выбора порноактрисы на главную роль искусственно создана журналистами. «Как говорят киношники, дьявол кроется в мелочах. Леша всех „дьяволов“ в клипе собрал и сделал действительно крутой ролик», — говорит Костюшкин.

Панин тоже доволен клипом, а выбор исполнительницы главной роли комментирует так: «Когда мы общались со Стасом, он посоветовал пригласить в клип Аню Семенович. Аня — замечательная красивая девушка, но наши актрисы и певицы порой бывают капризными. Семенович бы не стала ходить голой по улице. Поэтому я выбрал профессиональную порноактрису Еву Бергер». Слова актера приводит сайт kp.ru.

Однако сама Ева Бергер осталась обиженной: в своем Instagram актриса пожаловалась, что ее имя даже не упомянули в титрах клипа.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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