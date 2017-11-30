В соцсети попал фрагмент общения тренера юниорской женской сборной Сургута по волейболу Аллы Кобзарь со своими спортсменками. В перерыве одного из игр первенства ХМАО — Югры разъяренная наставница гневно оскорбляет подопечных и называет одну из них «тупорылой коровой».
По видео невозможно установить, в какой конкретной игре сборной Сургута тренера возмутили действия команды. На кадрах видно, как женщина усиливает свою «мотивационную речь» активной жестикуляцией, а после этого швыряет бутылки с водой на паркет.
Жители Югры активно комментируют поведение тренера, не понимая столь эмоциональной реакции. «Только Карполю позволительно орать на своих дам, а это че за чучело?.. Я бы на неё наорала… Плохой тренер!.. «Ей на свиноферму надо — орать», — пишут пользователи «ВКонтакте».
Нашлись и те, кто встал на защиту героини ролика: «Это нормально, рабочие моменты. Порой такая встряска помогает выиграть. Кобзарь — хороший тренер и ведет девочек к победе. Если вы спортсмен, то вы никогда не осудите тренеров», — отмечает комментатор.