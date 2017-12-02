{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
09:18  02 декабря 2017 0

На Урале отменили приговор смотрителю кладбища, который торговал могилами и шутил про «60 тысяч»

Могила поэта Аркадия Коца на Михайловском кладбище. Екатеринбург, могила, михайловское кладбище екатеринбурга, коц аркадий
Алексей Филонов брал от 40 до 80 тысяч рублей за участок, утверждают силовикиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд вернул на доработку в прокуратуру обвинительное заключение в отношении смотрителя Широкореченского кладбища Алексея Филонова. Как выяснилось, в деле была упущена важная деталь.

В сентябре Алексей Филонов был осужден за взяточничество. Следователи задержали его при получении 200 тысяч рублей от родственника одного из умерших. По данным прокуратуры, он регулярно вымогал деньги за предоставление мест на кладбище — от 40 до 80 тысяч рублей. При этом средняя такса составляла 60 тысяч, «как разрешенная в городе скорость», шутил Филонов, обсуждая сумму с убитыми горем родственниками. Всего следствие представило материалы по девяти фактам получения взяток.

В ходе рассмотрения дела в кассационной инстанции адвокату обвиняемого удалось доказать, что при вынесении обвинения не было доказано, что Филонов был должностным лицом, сообщили в пресс-службе суда.

Теперь прокуратуре предстоит пересмотреть дело и представить новые доказательства для повторного рассмотрения всех обстоятельств в суде. Дожидаться процесса Филонов будет за решеткой — в настоящее время он отбывает восьмилетний срок по аналогичному делу в вымогательстве денег за земельные участки на кладбище, по которому был осужден весной 2016 года.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров