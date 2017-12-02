На Урале отменили приговор смотрителю кладбища, который торговал могилами и шутил про «60 тысяч»

Свердловский областной суд вернул на доработку в прокуратуру обвинительное заключение в отношении смотрителя Широкореченского кладбища Алексея Филонова. Как выяснилось, в деле была упущена важная деталь.
В сентябре Алексей Филонов был осужден за взяточничество. Следователи задержали его при получении 200 тысяч рублей от родственника одного из умерших. По данным прокуратуры, он регулярно вымогал деньги за предоставление мест на кладбище — от 40 до 80 тысяч рублей. При этом средняя такса составляла 60 тысяч, «как разрешенная в городе скорость», шутил Филонов, обсуждая сумму с убитыми горем родственниками. Всего следствие представило материалы по девяти фактам получения взяток.
В ходе рассмотрения дела в кассационной инстанции адвокату обвиняемого удалось доказать, что при вынесении обвинения не было доказано, что Филонов был должностным лицом, сообщили в пресс-службе суда.
Теперь прокуратуре предстоит пересмотреть дело и представить новые доказательства для повторного рассмотрения всех обстоятельств в суде. Дожидаться процесса Филонов будет за решеткой — в настоящее время он отбывает восьмилетний срок по аналогичному делу в вымогательстве денег за земельные участки на кладбище, по которому был осужден весной 2016 года.