13-летний парень упал с балкона 12-го этажа в Челябинске. Подросток чудом остался жив, он был госпитализирован в больницу.
Как сообщила пресс-секретарь Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова, ЧП случилось ближе к вечеру 5 декабря в Металлургическом районе города в новостройке по улице Пети Калмыкова. Она уточнила, что подросток упал на бетонный козырек второго этажа.
«К приезду поисково-спасательной группы медицинскую помощь ребенку уже оказывали врачи. Спасатели с помощью жестких носилок эвакуировали пострадавшего через подъездное окно. Затем транспортировали мальчика до машины скорой», — цитирует Садыкову информагентство 74.ru.
Римма Садыкова уточнила, что ребенок в момент падения был в теплой одежде. Во время ЧП рядом с ним не было ни друзей, ни родственников. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.