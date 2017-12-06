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Главные новости Челябинской области
09:50  06 декабря 2017 0

На Южном Урале подросток упал с 12 этажа

Пресс-конференция по строительству. Челябинск., новостройка
Мальчик выпал с балкона новостройкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

13-летний парень упал с балкона 12-го этажа в Челябинске. Подросток чудом остался жив, он был госпитализирован в больницу.

Как сообщила пресс-секретарь Челябинской городской службы спасения Римма Садыкова, ЧП случилось ближе к вечеру 5 декабря в Металлургическом районе города в новостройке по улице Пети Калмыкова. Она уточнила, что подросток упал на бетонный козырек второго этажа.

«К приезду поисково-спасательной группы медицинскую помощь ребенку уже оказывали врачи. Спасатели с помощью жестких носилок эвакуировали пострадавшего через подъездное окно. Затем транспортировали мальчика до машины скорой», — цитирует Садыкову информагентство 74.ru.

Римма Садыкова уточнила, что ребенок в момент падения был в теплой одежде. Во время ЧП рядом с ним не было ни друзей, ни родственников. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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