Мужчина заплатит штраф в 70 тысяч рублей
Пермяк ударил по голове полицейского во время допроса. Пьяного хулигана задержали в связи с ДТП.
Летом в Кудымкарском районе Перми полицейские пытались утихомирить пьяного мужчину. Силовики хотели допросить его в связи с ДТП, виновником которой он стал. Мужчина попытался убежать, но его задержали. Нарушителю надели наручники и повели в машину, но он вырвался и ударил полицейского в висок, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
За насилие в отношении представителя власти пермяк попал в суд. Его обязали выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей, пишет портал v-kurse.ru.