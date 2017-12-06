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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:35  06 декабря 2017 0

Украинская церковь готова объединиться с РПЦ

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане, благословение
Украинская церковь хочет провести переговоры с Московским патриархомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет выразил готовность к диалогу об объединении с Московским патриархатом. Он считает, что перспективы диалога двух конфессий касательно их сближения зависят от РПЦ.

«Мы готовы вести разговор об объединении нашей церкви с Московским патриархатом, а они говорят о каком-то вхождении в УПЦ МП. Никакого вхождения не будет, возможно только объединение», — цитирует Филарета RT.

Он также отметил, что не жалеет о письме патриарху Всея Руси Кириллу, хоть его и неправильно поняли. В послании священнослужитель просил о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе.

Ранее Филарет говорил о том, что УПЦ КП никогда не вернется в состав РПЦ, но позже выразил готовность встретиться с патриархом Кириллом. В РПЦ надеются добиться автокефалии Киевского патриарха.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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