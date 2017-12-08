«Первый канал» со скандалом уволил Летучую

08:01 08 декабря 2017 0

Елена Летучая три года назад совершила невероятный рывок в своей карьере Фото: Дарья Попова © URA.RU

Телеведущая Елена Летучая, оказывается, уже работала на «Первом канале» и со скандалом оттуда ушла. Как выяснили журналисты, около трех лет назад Летучая трудилась младшим редактором в шоу «Пусть говорят» за 35 тысяч рублей в месяц и в основном занималась бумажной работой.

«Ушла она из „Пусть говорят“, хорошенько поскандалив с руководством: те узнали, что Летучая ищет вакансии на других каналах, и быстренько выставили „неверную“», — цитирует портал «Дни.ру» журналиста, который впоследствии занял место Летучей.

После увольнения Елена Летучая оказалась на телеканале «Пятница», где стала ведущей шоу «Ревизорро». Она проверяла рестораны и гостиницы на чистоту и сервис. Порой проверки наносили сильный удар по имиджу заведений.

В конце октября 2017-го стало известно, что Летучая перешла на «Первый канал», где будет курировать передачу «Летучий отряд». Сама телеведущая объяснила свое решение тем, что всегда хотела работать над серьезными социальными темами. Новой ведущей программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» стала Настасья Самбурская. Об этом 15 ноября в Instagram написал генеральный директор канала Николай Картозия.