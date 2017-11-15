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15 ноября 2017
23:27  15 ноября 2017 0

Стало известно имя новой ведущей программы «Ревизорро»

Настасья Самбурская уже работает ведущей на «Пятница»Фото: Николай Картозия | Instagram.com

Новой ведущей программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» станет Настасья Самбурская. Об этом в среду, 15 ноября, в своем Instagram написал генеральный директор канала Николай Картозия.

«В ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту „Ревизорро“: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту. Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным „Ревизорро“. Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат», — заявил Картозия, отметив, что Самбурская уже работает на телеканале в программе «Генеральная уборка».

В конце октября стало известно, что прежняя ведущая «Ревизорро» Елена Летучая перешла на «Первый канал», где будет курировать аналогичную передачу. Инициатором перехода, как сообщалось, стал Иван Ургант.

Сергей Демин
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