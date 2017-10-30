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30 октября 2017
14:19  30 октября 2017 1

Ургант переманил Елену Летучую на «Первый канал»

Открытая лицензия на 10.08.2015. Елена Летучая., летучая елена
Летучую ждет «Первый»Фото: Instagram

Телеведущая Елена Летучая перейдет на «Первый канал». Инициатором перехода выступил Иван Ургант.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники, Летучая будет курировать аналог передачи аналог «Ревизорро». Проверке подвергнутся социальные учреждения: больницы, поликлиники и т. д. Официальных комментариев ни от ведущей, ни от руководств каналов пока нет.

Летучая прославилась, как ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Девушка проверяла качество работы ресторанов и гостиниц по всей стране. Нередко во время съемок Летучая сталкивалась с агрессией со стороны сотрудников заведений, где шла проверка.

Данил Бардин
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