Ургант переманил Елену Летучую на «Первый канал»

Летучую ждет «Первый»
Телеведущая Елена Летучая перейдет на «Первый канал». Инициатором перехода выступил Иван Ургант.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на свои источники, Летучая будет курировать аналог передачи аналог «Ревизорро». Проверке подвергнутся социальные учреждения: больницы, поликлиники и т. д. Официальных комментариев ни от ведущей, ни от руководств каналов пока нет.
Летучая прославилась, как ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». Девушка проверяла качество работы ресторанов и гостиниц по всей стране. Нередко во время съемок Летучая сталкивалась с агрессией со стороны сотрудников заведений, где шла проверка.