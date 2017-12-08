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08 декабря 2017
09:06  08 декабря 2017 1

В России хотят засекретить госконтракты 126 компаний

Секретно. Архивы. Челябинск., секретно, рассекречено
Секретность должна спасти компании от новых санкций СШАФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Российское правительство составило предварительный список из 126 компаний, контракты которых с госпредприятиями могут засекретить. Поводом для этого стал риск новых санкций со стороны США.

В список вошли российские банки, например: группа «Россия», «Мособлбанк», КБ «Рублев», «Темпбанк», сообщает «Коммерсант». Также в перечне оказались операторы проекта по строительству Крымского моста, поставщик спецсталей «Гефест-М», Долгопрудненское НПО, Мытищинский машиностроительный завод. Крайне широк список в части предприятий ОПК, пишет газета.

По данным издания, директивы о подлежащих сокрытию госзакупках 24 ноября утвердил вице-премьер Игорь Шувалов, затем новые вводные были направлены в ряд госкомпаний. Их руководителям власти посоветовали до 1 декабря внести изменения в политику закупок и утвердить возможность нераскрытия информации об отдельных сделках. В этом случае контрагенты госпредприятий будут участвовать в тендерах под номерами.

Издание отмечает, что «полноценно» скрывать информацию о контрагентах госпредприятий возможно будет лишь после того, как Госдума примет соответствующий законопроект.

В августе в США приняли закон, по которому санкции вводятся против любой организации, совершившей «существенную сделку» с любым российским предприятием из списка Госдепа. В их числе «Рособоронэкспорт», КБ «Сухой», «Вертолеты России», «Оборонпром», «Ростех» и «Калашников», а также ФСБ, ГРУ и СВР. Как писало «URA.RU», госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против России будут действовать до тех пор, пока она «не уйдет из Донбасса» и «не вернет Крым Украине».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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