14:53 14 декабря 2017 0

Югорчанка-бомж поставит чум под окнами мэрии Когалыма Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Жительница Когалыма Лилия Карнаухова угрожает местной администрации поставить чум на площади перед мэрией. Соответствующее письмо (копия есть в распоряжении «URA.RU») югорчанка направила в адрес местных властей.

Карнаухова заявляет, что в акции протеста ее поддержат коренные жители, которые уже пообещали ей помощь. В чуме перед администрацией Когалыма женщина будет жить, мотивируя это тем, что другого жилья у нее нет, а из единственного жилого помещения ее выгнали чиновники.

Как ранее сообщало «URA.RU», пенсионерку выселили из комнаты по решению суда. Карнаухова уверяет, что чиновники подделали документ, на основании которого женщину и лишили единственного жилья. Она просит у мэра города Николая Пальчикова лично принять и выслушать ее, а также официально дать ей звание «бомж».

В мэрии представили иную версию событий — по данным администрации с Лилией Карнауховой был заключен договор коммерческого найма на комнату муниципального жилищного фонда, пока она работала в муниципальном предприятии. После расторжения трудового договора в 2014-м году администрация предложила Карнауховой освободить жилое помещение и в итоге выселила женщину через суд. В пресс-службе мэрии добавили, что Лилия Карнаухова периодически не оплачивала жилищно-коммунальные услуги, из-за чего у нее образовалась задолженность более 300 тыс. рублей.

Напомним, в 2011 году аборигены ХМАО устроили акцию протеста «Чум», направленную против «Справедливой России» — тогда национальные хижины ханты стояли и в Москве, недалеко от Кремля.