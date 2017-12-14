{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Югры
14:53  14 декабря 2017 0

Югорчанка, требующая звания «бомж», угрожает поставить чум под окнами чиновников

Славим человека труда. ХМАО. КМНС, чум, хмао, стойбище, кмнс
Югорчанка-бомж поставит чум под окнами мэрии КогалымаФото: Эльдар Булатов © URA.RU

Жительница Когалыма Лилия Карнаухова угрожает местной администрации поставить чум на площади перед мэрией. Соответствующее письмо (копия есть в распоряжении «URA.RU») югорчанка направила в адрес местных властей.

Карнаухова заявляет, что в акции протеста ее поддержат коренные жители, которые уже пообещали ей помощь. В чуме перед администрацией Когалыма женщина будет жить, мотивируя это тем, что другого жилья у нее нет, а из единственного жилого помещения ее выгнали чиновники.

Как ранее сообщало «URA.RU», пенсионерку выселили из комнаты по решению суда. Карнаухова уверяет, что чиновники подделали документ, на основании которого женщину и лишили единственного жилья. Она просит у мэра города Николая Пальчикова лично принять и выслушать ее, а также официально дать ей звание «бомж».

В мэрии представили иную версию событий — по данным администрации с Лилией Карнауховой был заключен договор коммерческого найма на комнату муниципального жилищного фонда, пока она работала в муниципальном предприятии. После расторжения трудового договора в 2014-м году администрация предложила Карнауховой освободить жилое помещение и в итоге выселила женщину через суд. В пресс-службе мэрии добавили, что Лилия Карнаухова периодически не оплачивала жилищно-коммунальные услуги, из-за чего у нее образовалась задолженность более 300 тыс. рублей.

Напомним, в 2011 году аборигены ХМАО устроили акцию протеста «Чум», направленную против «Справедливой России» — тогда национальные хижины ханты стояли и в Москве, недалеко от Кремля.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров