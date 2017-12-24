Волочкова потребовала от бывшего любовника миллионы

09:14 24 декабря 2017 3

Артистка оценила свои интимные фото в 10 млн долларов Фото: Василий Колотилов © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова написала заявление на бизнесмена Чермена Дзотова в Следственный комитет РФ. Артистка требует от бывшего любовника десять миллионов долларов в качестве моральной компенсации за выложенные в Сеть интимные фото.

«Теперь ему придется выложить из своего кармана десять миллионов долларов, чтобы возместить мне моральный ущерб. Мне сейчас как раз надо новое шоу делать. И десять миллионов долларов в качестве извинений я приму. Он же позиционирует себя как предприниматель, значит, и деньги должны быть. Хорошо, если он нищеброд, я и на десять миллионов рублей согласна», — приводит ее слова Star Hit.

Ранее Волочкова сообщала, что брат Дзотова сидит в тюрьме в соседней камере с ее бывшим водителем. Она называет экс-шофера аферистом и подозревает, что именно он мог инициировать историю с интимными фото балерины, пишет агентство Nation News.