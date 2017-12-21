{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,72
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 декабря 2017
20 декабря 2017
03:51  21 декабря 2017 0

Волочкова прокомментировала скандал вокруг ее секс-фото. «Кроме как чмо, я не могу его никак назвать»

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Балерина довольна ходом расследования делаФото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова жестко высказалась в адрес своего бывшего любовника — автора их постельных снимков, которые в ноябре 2017 года попали в Сеть.

«У каждого из нас в жизни есть секс, но сфотографировать женщину во время этого — как это вообще возможно? Женщина, когда испытывает удовольствие, она закрывает глаза. Как вообще возможно фотографировать», — заявила Волочкова в эфире радио «Комсомольская правда», добавив, что довольна тем, как идет расследование этого дела.

«Вот этот товарищ…кроме как чмо, я не могу его никак назвать. Сейчас мы с ним разбираемся. Меня этот человек очаровал сначала, показался красивым, благородным», — отметила балерина.

Интимные снимки Волочковой и бизнесмена Чермена Дзотова, напомним, появились в открытом доступе 9 ноября. Позже стало известно, что Дзотов отправлял фотографии секс-тренеру Алексу Лесли, который якобы ввел его в заблуждение. Балерина обратилась в правоохранительные органы с заявлением на любовника.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров