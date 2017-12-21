03:51 21 декабря 2017 0

Балерина довольна ходом расследования дела Фото: Instagram Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова жестко высказалась в адрес своего бывшего любовника — автора их постельных снимков, которые в ноябре 2017 года попали в Сеть.

«У каждого из нас в жизни есть секс, но сфотографировать женщину во время этого — как это вообще возможно? Женщина, когда испытывает удовольствие, она закрывает глаза. Как вообще возможно фотографировать», — заявила Волочкова в эфире радио «Комсомольская правда», добавив, что довольна тем, как идет расследование этого дела.

«Вот этот товарищ…кроме как чмо, я не могу его никак назвать. Сейчас мы с ним разбираемся. Меня этот человек очаровал сначала, показался красивым, благородным», — отметила балерина.

Интимные снимки Волочковой и бизнесмена Чермена Дзотова, напомним, появились в открытом доступе 9 ноября. Позже стало известно, что Дзотов отправлял фотографии секс-тренеру Алексу Лесли, который якобы ввел его в заблуждение. Балерина обратилась в правоохранительные органы с заявлением на любовника.