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26 декабря 2017
20:29  26 декабря 2017 2

В Свердловской области умер легендарный сыщик

Оперативник прославился раскрытием дела о хищении более ста килограммов изумрудовФото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге скончался бывший майор милиции 55-летний Александр Молодцов. В свое время он прославился раскрытием дела о хищении более ста килограммов изумрудов.

«Он был талантливым и, в некотором роде, непревзойденным сыщиком. К примеру, в 1995 году в результате его разработки совместно с коллегами из МВД России было изъято 117 килограммов нелегального изумрудного сырья. Благодаря этой успешной операции свердловские милиционеры предотвратили попытку незаконного вывоза из нашей страны ценностей на общую сумму 9,5 миллионов долларов США. Тогда майора Молодцова поощрили правами министра внутренних дел», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Молодцов служил в органах с 1988 года после окончания Уральского горного института и Высших академических курсов МВД СССР. Начинал оперуполномоченным ОБХСС и закончил службу начальником 1-го межрайонного отдела по борьбе с незаконными валютными операциями УБЭП ГУВД области. Выявлял до двадцати пяти преступлений в год, связанных с хищением драгоценных камней и металлов на предприятиях Свердловской области.

Руководство, личный состав и Совет ветеранов ГУ МВД России по Свердловской области выражают искрение соболезнования родным и близким своего коллеги. Прощание с майором Молодцовым состоится 27 декабря в 11.00 в храме Александра Невского.

Александр Лукманов
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