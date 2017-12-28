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Главные новости Пермского края
13:20  28 декабря 2017 0

В Перми вынесли приговор серийному педофилу, убившему и закопавшему первоклассника

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Серийный педофил, которого поймали в Оренбурге, получил пожизненный срокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Серийный педофил, которого поймали в Оренбурге, получил пожизненный срок. Среди его преступлений — убийство маленького мальчика из Краснокамска, совершенное четыре года назад. Преступник будет отбывать наказание в колонии особого режима и проходить лечение у психиатра.

Приговор 30-летнему уроженцу Краснокамска огласили в четверг, 28 декабря, в Пермском краевом суде. Его признали виновным в семи особо тяжких преступлений в отношении трех девочек и трех мальчиков, сообщили «URA.RU» в краевом СУ СКР. Первое преступление он совершил в 2011 году, напав на двух мальчиков, гулявших в лесу. Дети остались живы.

Новость по теме
В Прикамье нашли останки первоклассника, пропавшего три года назад

В октябре 2013 года он похитил первоклассника, вывез его на автомобиле в безлюдное место, где изнасиловал ребенка. Чтобы скрыть преступление, он убил мальчика и закопал его тело на дачном участке. Семилетнего малыша искали три года — полиция, спасатели, следователи и просто неравнодушные жители Перми и Краснокамска.

Спустя три года убийца устроился на работу в распределительный центр одной из крупных розничных торговых сетей и переехал в Оренбург. В январе 2017 года он под наркотиками сел за руль и попытался похитить двух девочек 9 и 11 лет, но те позвали на помощь прохожих. В тот же день он похитил 12-летнюю девочку в одном из дворов, засунул в багажник и отвез в лес, где надругался над ней. Его жертва успела отправить маме SMS, что ее и спасло. Женщина обратилась в полицию, ребенка нашли, а похитителя задержали. Позже он признался в убийстве мальчика из Краснокамска и показал, где спрятал тело. Однако родители ребенка, как пишет сайт «Пропермь», до сих пор не верят, что это останки их сына.

Анна Белкина
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