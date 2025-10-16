Россиянам раскрыли, у какой категории граждан будут отбирать авто

У пьяных водителей будут забирать автомобили
Суд конфисковал автомобиль у нетрезвого водителя
Третий кассационный суд общей юрисдикции разрешил изымать автомобили у водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, независимо от их материального положения. Об этом сказано в данных судебного решения.

«За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — говорится в определении суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Конфискация авто применяется при наличии двух обязательных условий — когда автомобиль принадлежит нарушителю и использовался им для совершения преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 УК РФ.

Основанием для разъяснения позиции стало рассмотрение дела жителя, который дважды был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз он получил административное наказание, во второй — против него возбудили уголовное дело. Районный суд назначил мужчине 240 часов обязательных работ, лишил права управления транспортными средствами на два года и постановил конфисковать Mercedes-Benz CLA 200 в доход государства. Водитель оспаривал решение в кассационной инстанции, добиваясь возврата автомобиля, однако суд отклонил его жалобу, указав на обязательность конфискации вне зависимости от социального статуса или имущественного положения нарушителя.

