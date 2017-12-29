Новый уполномоченный по правам человека в Пермском крае Светлана Денисова берет под контроль ситуацию с гибелью мальчика, которого изъяли из семьи. Малыш умер после того, как сломал руку.
«Детский омбудсмен считает, что передача детей в семью должна предваряться максимально тщательным медицинским обследованием, чтобы на всех этапах работы с семьей в социально опасном положении можно было отследить объективное состояние здоровья ребенка. Особенно это актуально в связи с неблагоприятной обстановкой в Прикамье по заболеванию ВИЧ и туберкулезом», — пояснили «URA.RU» в аппарате уполномоченного.
Ранее сообщалось, что член Совфеда Елена Мизулина намерена обратиться к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проконтролировать дело о гибели мальчика. Она отметила, что падение ребенка в воспитательной группе и его диагноз кажутся странными.
Трехлетнего мальчика забрали из семьи осенью, вскоре передав его в семейно-воспитательную группу. В начале декабря малыш упал во время игры и сломал руку. В травмпункте ему наложили гипс и отпустили. Вскоре у ребенка начала подниматься температура, но врачи сослались на то, что он «простыл». 11 декабря мальчику стало совсем плохо и его увезли в реанимацию детской краевой клинической больницы №15. 16 декабря он скончался. В краевом минздраве говорят, что причиной смерти стал острый остеомиелит (инфекционное воспаление кости и костного мозга — ред.) 18 декабря по факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело, пояснили «URA.RU» в пресс-службе краевого СУ СКР. Также всю необходимую помощь в расследовании трагедии пообещало оказать краевое минсоцразвития.